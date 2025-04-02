XPG, игровой бренд компании ADATA Technology, в сотрудничестве с GIGABYTE и оверклокером под псевдонимом HiCookie объявили о достижении мирового рекорда в разгоне оперативной памяти DDR5, достигнув скорости 12762 МТ/с, сообщает TechPowerUp. Этот рекорд, подтверждённый на платформе HWBOT, установлен с оперативной памятью XPG LANCER RGB DDR5 и экстремальным охлаждением с помощью жидкого азота. Это достижение подчёркивает потенциал расширения границ производительности благодаря совместным инженерным усилиям и инновационным технологиям, таким как искусственный интеллект.

Источник изображения: ADATA XPG

Рекордный разгон был выполнен на материнской плате GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE с процессором Intel Core Ultra 9 285K. Материнская плата оснащена специальными элементами управления для разгона, включая кнопку OC и переключатель режима «жидкий азот» LN2_SW для обеспечения максимальной производительности процессора в экстремальных условиях охлаждения.

Источник изображения: valid.x86.fr

Одной из ключевых составляющих этого рекорда считается внедрение компанией GIGABYTE машинного обучения и искусственного интеллекта в процесс разработки материнской платы. Этот подход позволил точно выявить показатели, влияющие на производительность, и выполнить оптимизации, значительно повысив стабильность и эффективность разгона.

Что касается оперативной памяти XPG LANCER RGB DDR5, такие особенности, как оптимизированный дизайн печатной платы и возможности настройки встроенного контроллера, помогли обеспечить стабильность даже при использовании экстремального охлаждения жидким азотом.