При текущем 16-часовом интервале обслуживание может начинаться в периоды активной деятельности пользователя.

Компания MSI объявила об изменениях в своей технологии OLED CARE 2.0 — увеличен интервал автоматического обслуживания панели с 16 до 24 часов. Эта корректировка сделана с учётом отзывов пользователей, которые отметили, что при 16-часовом интервале обслуживание может начинаться в периоды активной деятельности, сообщает TechPowerUp. Изменения будут распространены посредством обновления прошивки всех QD-OLED мониторов компании начиная с мая 2025 года.

Источник изображения: MSI

Технология OLED CARE 2.0 изначально включалась автоматически каждые 16 часов для профилактики потенциального выгорания экрана – распространённой проблемы дисплеев с органическими светодиодами (OLED). Однако некоторые пользователи сообщали, что при таком интервале обслуживание может прерывать их работу или отдых. Пересмотренный 24-часовой должен стать оптимальным выбором, как с точки зрения защиту панели, так и сточки зрения пользовательского опыта.

Обновление прошивки предназначено для бесшовной интеграции в существующие конфигурации QD-OLED мониторов. MSI подтверждает, что обновление не повлияет на действующие условия гарантии.

Технология OLED CARE 2.0 компании MSI — это профилактическая мера, предназначенная для продления срока службы панелей QD-OLED путём периодической перезагрузки дисплея и смягчения потенциальных проблем с выгоранием, особенно для пользователей, на экранах которых отображаются статические элементы в течение длительных периодов времени.