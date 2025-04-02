Первые чипы, использующие эту технологию, — это процессоры Panther Lake, запланированные к массовому производству позднее в этом году.

Intel приступила к пробному производству (risk production) продуктов на базе своего технологического процесса Intel 18A. Это важная веха в амбициозном плане компании по выпуску пяти технологических процессов за четыре года (5N4Y), сообщает Tom’s Hardware. Объявление было сделано на конференции Intel Vision 2025, где также впервые публично выступил новый генеральный директор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan). Хотя техпроцесс находится на ранней стадии тестирования и объёмы производства пробных образцов малы, этот шаг свидетельствует о том, что техпроцесс Intel 18A прошёл проверки, необходимые для начала взаимодействия с клиентами.

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Этап risk production, по словам старшего вице-президента Intel Foundry Services Кевина О'Балкли (Kevin O'Balkley), включает в себя масштабирование производства от сотен до тысяч и, в конечном итоге, сотен тысяч единиц продукции, наряду с дальнейшим совершенствованием производственного процесса и комплекта для проектирования (Process Design Kit, PDK). Клиенты на этой стадии могут получить ранний доступ к технологии и инженерные образцы продукции.

Техпроцесс Intel 18A представляет собой значительный технологический прогресс для Intel, включающий как PowerVia (оптимизированная разводка питания, питание с обратной стороны), так и RibbonFET (архитектура транзистора с затвором по периметру). Эти инновации направлены на повышение производительности, плотности и скорости переключения транзисторов при одновременной минимизации занимаемой площади. Первые чипы, использующие эти технологии, — это процессоры Panther Lake, запланированные к массовому производству позднее в этом году. Intel пока не уточнила, охватывают ли текущие пробные производственные запуски процессоры Panther Lake или только продукты клиентов.

Инициатива 5N4Y компании Intel, впервые представленная в июне 2021 года, находится на пороге достижения финишной черты с техпроцессом Intel 18A, несмотря на отмену массового производства по технологии Intel 20A в качестве меры по сокращению расходов. План Intel 5N4Y подразумевал, что технологии доступны для производства, а не находятся на стадии массового производства (High-Volume Manufacturing, HVM), объясняют в Tom’s Hardware.

Компания продолжает реализацию своей более широкой стратегии, включая последующие технологии, такие как Intel 14A (использует литографию High-NA EUV), что ещё больше расширит возможности Intel Foundry Services. Несмотря на недавние корректировки, такие как задержка строительства завода в Огайо до 2030 года из-за макроэкономических изменений, начало пробного производства продукции по технологии Intel 18A демонстрирует прогресс компании и свидетельствует о первых производственных процессах на предприятиях в Аризоне. Дополнительные подробности ожидаются на предстоящем мероприятии Foundry Direct Connect в конце апреля.