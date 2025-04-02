Это повысит удобство использования операционной системы на подобных устройствах.

Microsoft разрабатывает новый пользовательский интерфейс, специально предназначенный для игровых портативных устройств Xbox, работающих под управлением Windows 11, сообщает Windows Latest. Обнаруженные в последних предварительных сборках Windows 11 данные свидетельствуют о том, что компания тестирует режим Gaming Posture, призванный устранить текущие недостатки в удобстве использования Windows 11 на портативных устройствах, таких как портативные игровые компьютеры и планшеты. Намёки на эти изменения, первоначально замеченные в языковых пакетах, указывают на разработку нового интерфейса для улучшения пользовательского опыта на подобных устройствах.

Источник изображения: Windows Latest

Функция Gaming Posture по-видимому внутренне связана с игровой панелью Game Bar, обеспечивая доступ к инструментам мониторинга производительности, таким как «Диспетчер задач» (Task Manager), скриншотам и прочим игровым функциям. Ключевыми компонентами нового интерфейса являются переключатель с меткой Gaming_GamingPosture_EnabledAtStartupToggle, который позволяет пользователям настроить, будет ли устройство загружаться непосредственно в полноэкранный игровой интерфейс (Gaming UI) или стандартный рабочий стол Windows 11. Кроме того, настройка под названием Gaming_GamingPosture_ChooseHomeApp, вероятно, позволит настроить стартовый экран при переходе в игровой режим.

Дополнительные ссылки в предварительных сборках также указывают на опции для назначения клавиш и управления сочетаниями клавиш с помощью раздела под названием Controller and keyboard shortcuts.

Эти разработки свидетельствуют о стремлении Microsoft улучшить Windows 11 для портативных игровых устройств, потенциально предоставив более конкурентоспособную альтернативу устройствам, таким как Steam Deck. Хотя конкретные сроки выпуска остаются неизвестными, обнаружение этих ссылок указывает на активную разработку.

Накануне ASUS опубликовала тизер нового игрового КПК, который, судя по всему, разрабатывается в сотрудничестве с подразделением Xbox. По слухам, устройство могут представить уже в этом году.

На текущем этапе Windows 11 не идеально подходит для портативных устройств, в первую очередь интерфейс ориентирован на сценарии использования на настольных компьютерах. Создание Microsoft специализированного интерфейса представляет собой попытку исправить эту проблему, адаптируя Windows 11 к портативным устройствам.