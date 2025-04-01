Относительно компактная видеокарта.

Южнокорейский производитель видеокарт EMTEK выпустил новый вариант NVIDIA GeForce RTX 5070 под названием MIRACLE White, сообщает VideoCardz. Эта версия в полностью белом цвете оснащается трёхвентиляторной системой охлаждения и сохраняет эталонные тактовые частоты NVIDIA, включая частоту графического процессора в режиме ускорения (Boost) 2512 МГц. На текущий момент видеокарты EMTEK являются эксклюзивом для рынка Южной Кореи, для справки, новинка оценивается производителем в 1044100 корейских вон или примерно 790 долларов США. Хотя модель не позиционируется как решение для разгона или решение премиум-класса, она отличается уникальной эстетикой и двухрежимной системой охлаждения, предназначенной для эффективного рассеивания тепла — TGP видеокарты составляет 250 Вт.

Источник изображения: EMTEK, VideoCardz

RTX 5070 MIRACLE White занимает два слота расширения и имеет длину 329 мм. Система охлаждения включает три вентилятора с синей подсветкой (не ARGB), элементы с настраиваемой ARGB подсветкой, предположительно, есть на кожухе. Видеокарта использует для дополнительного питания один 16-контактный разъём, рекомендуется блок питания мощностью не менее 650 Вт.

Источник изображения: EMTEK, VideoCardz

EMTEK предусмотрела два режима работы: Cooling с приоритетом на производительность за счёт увеличения скорости вращения вентиляторов, и Silent, в котором используется менее агрессивная настройка вентиляторов и возможна их остановка (0dB), если етмпература графического процессора ниже определённого порогового значения.

Примечательно, что конструкция системы охлаждения рассматриваемой видеокарты отличается от предыдущих моделей RTX 5070 Ti и RTX 5080 от EMTEK, которые использовали более толстый (2,5-слотовый) кулер. В отличие от них, RTX 5070 MIRACLE использует меньший графический процессор GB205 с меньшим тепловыделением и меньшую конфигурацию памяти общим объёмом 12 ГБ.