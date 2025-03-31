Драйверы 572-й версии могут вызывать проблемы у владельцев видеокарт GeForce RTX 40 и 30 серий.

Разработчики недавно вышедших игр inZoi и The First Berserker: Khazan рекомендуют владельцам видеокарт NVIDIA последних поколений переключиться с недавно выпущенных драйверов 572-й ветки на более старые версии, если они сталкиваются с проблемами, такими как вылеты, статтеры и падение производительности, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников. Проблемы могут проявляться не только на новейших видеокартах, но и на видеокартах GeForce RTX 40 и 30 серий при использовании драйверов «ветки» 572.

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Разработчики обеих игр рекомендовали владельцам видеокарт серии GeForce RTX 40 вернуться к драйверам NVIDIA GeForce Game Ready версии 566.36 — это версия драйвера, была выпущена в декабре 2024 года — ещё до выхода видеокарт серии RTX 50. Владельцам видеокарт серии RTX 50 ничего не остаётся, кроме как использовать новейшие драйвера — на момент написания это драйвера версии 572.83.

Драйверы, рекомендуемые для inZoi. Источник изображения: Steam

Хотя изначально драйверы «ветки» 572 вызывали проблемы с чёрными экранами у владельцев видеокарт RTX 50 серии, впоследствии они были решены, но, похоже, что для видеокарт RTX 40 и даже RTX 30 эти драйвера всё ещё не лучшее решение. Владельцам видеокарт RTX 30 серии тоже рекомендуют вернуться к драйверу версии 566.36, если они испытывают какие-либо проблемы. NVIDIA пока не делала каких-либо официальных заявлений в ответ на жалобы пользователей.

Драйверы, рекомендуемые для The First Berserker: Khazan. Источник изображения: Steam

В Wccftech полагают, что эта ситуация указывает на возможные изменения приоритетов внутри компании — сейчас игровой сегмент является сравнительно небольшой частью общего дохода NVIDIA.