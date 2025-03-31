Но её лимит энергопотребления на треть ниже.

Тесты Notebookcheck демонстрируют значительный разрыв в производительности между настольной и мобильной версиями NVIDIA GeForce RTX 5090, в играх мобильный вариант примерно в два раза уступает настольному, обратили внимание в VideoCardz. Но не стоит забывать, что вариант RTX 5090 для ноутбуков не только использует графический процессор более низкого класса с меньшим количеством функциональных блоков, но и ограничен мощностью 150…175 Вт, что практически в три раза меньше мощности настольной RTX 5090 — 575 Вт. Иными словами, ноутбучная RTX 5090 обеспечивает примерно половину производительности настольной, потребляя при этом треть её мощности, что не так уж и плохо.

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Источник изображения: Notebookcheck

Первоначальные обзоры ноутбуков с мобильной версией RTX 5090 были затруднены, в частности, из-за ограниченного ассортимента тестовых образцов, сообщается со ссылкой на Tom's Hardware. В первых рецензиях в основном рассматривалась система Razer Blade 16, в которой максимальная мощность видеокарты Total Graphics Power (TGP) была установлена на значении 160 Вт — это ограничивало потенциал видеокарты, которая может работать на мощности до 175 Вт. Тестирование других ноутбуков от Notebookcheck подтвердило, что мобильная RTX 5090 обеспечивает примерно половину производительности своего настольного аналога. Прирост 15…30% относительно предыдущего поколения мобильных видеокарт специалисты посчитали незначительным, учитывая трёхлетний цикл разработки.

Источник изображения: Bibalaptop (кит. 笔吧评测室) на китайской платформе bilbili

Авторы видеоблога Bibalaptop (кит. 笔吧评测室) на китайской платформе bilbili подтверждают выводы Notebookcheck относительно значительного различия между настольной и мобильной версиями RTX 5090. Такой большой разрыв производительности вызывает дискуссии о том, правильный ли брендинг выбрала NVIDIA для своей флагманской мобильной видеокарты.

Тесты подчёркивают, что любители игр, предпочитающие ноутбуки, должны умерить ожидания при рассмотрении вариантов с мобильной RTX 5090.