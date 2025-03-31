Стало известно о модели с 360-мм радиатором.

ROG Ryou IV SLC 360 ARGB — это новая жидкостная система охлаждения класса «всё в одном» (All-In-One, AIO) от ASUS с изогнутым AMOLED-экраном, которая будет конкурировать с такими решениями, как TRYX Panorama, сообщает VideoCardz. Об одной из моделей рассказал блогер DIY-APE (кит. 远古时代装机猿) на платформе bilibili. Новинка развивает концепцию изогнутых дисплеев в жидкостных системах охлаждения процессоров, предлагая пользователям ещё более широкие возможности для кастомизации и мониторинга, по сравнению с системами без встроенных экранов или с небольшими плоскими экранами.

Источник изображения: DIY-APE (кит. 远古时代装机猿) на платформе bilibili (отредактировано)

В ASUS ROG Ryou IV SLC будет использоваться 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей — немного больше, чем 6,5-дюймовый дисплей TRYX Panorama — оба с изгибом на 90 градусов, разрешением 2K и частотой обновления 60 Гц. Водоблок системы охлаждения изготовлен из меди, а радиатор — из алюминия. Первоначально представленная DIY-APE модель является версией с радиатором типоразмера 360 мм, ASUS может выпустить как более компактные, так и более крупные варианты в будущем, но пока это не подтверждено. Известно, что система будет совместима с современными платформами Intel и AMD: Intel LGA 1851 и LGA 1700, а также AMD AM4 и AM5.

Источник изображения: DIY-APE (кит. 远古时代装机猿) на платформе bilibili

ASUS ещё не объявила официальную цену и точную дату выпуска, однако, по информации DIY-APE, в Китае ROG Ryou IV SLC 360 ARGB должны выпустить до летнего фестиваля покупок, который начнётся в Китае 18 июня. Это крупная распродажа, сопоставимая по масштабам с распродажами «Чёрная Пятница». Подробные спецификации и информация о ценах ожидаются ближе к старту продаж.