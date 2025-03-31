Компьютер состоит из двух блоков.

Ninkear представила MBOX 8 Pro — мини-ПК с модульной конструкцией. Хотя он и не является полностью модульным в строгом смысле этого слова, он состоит из двух подключаемых блоков — верхнего «мозгового» модуля и нижнего базового модуля. Устройство оснащено APU AMD Ryzen 7 8845HS и рассматривается журналистами, как более доступная альтернатива прочим модульным мини-ПК, которые зачастую стоят значительно дороже, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Ninkear, VideoCardz

Верхний модуль содержит основные компоненты: APU AMD Ryzen 7 8845HS (8 ядер Zen 4 и 12 вычислительных блоков RDNA 3), до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и твердотельный накопитель PCIe 3.0 объёмом 1 ТБ. Верхний блок также включает в себя кнопку питания, два разъёма USB Type-C, поддерживающих Power Delivery. Сетевые чипы, включая Wi-Fi 6 и Bluetooth, тоже интегрированы в верхний модуль, однако разъём Ethernet в верхнем модуле отсутствует, но присутствует в нижнем. Нижний базовый модуль обеспечивает дополнительные варианты подключения, включая несколько портов USB Type-A, аудиоразъём и два порта Ethernet. Два модуля соединяются с помощью магнитов и мезонинных разъёмов, которые могут быть проприетарными. Видеовыходы тоже расположены на базовом модуле. Точно неизвестно, может ли «мозговой» модуль работать без базового, теоретически, это возможно, в частности, если один из разъёмов Type-C поддерживает передачу сигналов DisplayPort.

Источник изображения: Ninkear, VideoCardz

Вся система имеет физические размеры 99x99x65 мм, при этом верхний модуль имеет толщину 37 мм. Система весит всего 483 грамма. Ninkear MBOX 8 Pro оценивается в 659 долларов США.