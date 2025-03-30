Intel активно сотрудничает с разработчиками игр.

Intel обнародовала дополнительную информацию о производительности своих будущих мобильных процессоров Arrow Lake во время презентации, состоявшейся в Китае, сообщает VideoCardz со ссылкой на bilibili блогера 孤城Hardware. В то время как международные аккаунты Intel в социальных сетях хранили молчание, китайские технологические издания сообщили о новых анонсах.

Согласно Intel, процессоры серии Arrow Lake H и HX, первоначально анонсированные на выставке CES 2025, обеспечивают существенные улучшения, по сравнению с существующими моделями Core i9 14-го поколения.

Источник изображения: 孤城Hardware, VideoCardz

Суть анонса вращается вокруг повышения энергоэффективности — Intel заявляет о преимуществе до 40%, по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Тесты производительности подчёркивают впечатляющий прирост как в однопоточных (10%), так и в многопоточных (19%) рабочих нагрузках, по сравнению с Core i9-14900HX. В частности, в Counter Strike 2 процессор Intel Core Ultra 9 275HX при энергопотреблении 55 Вт обеспечивает 108% производительности 14900HX при энергопотреблении 125 Вт. Эти цифры были представлены вместе с обновлёнными диаграммами производительности.

Источник изображения: 孤城Hardware, VideoCardz

Важным нововведением является AI Game Assistant SDK, который позволяет разработчикам игр использовать интегрированный нейронный сопроцессор (NPU) для аппаратного ускорения интеллектуальных игровых помощников. Игроки могут консультироваться с искусственным интеллектом (ИИ) при прохождении игр, например, попросить составить стратегию для битвы с боссом. Поддерживаются текстовые и голосовые команды.

По своим возможностям AI Game Assistant SDK напоминает недавно выпущенный Project G-Assist от NVIDIA, однако в отличие от последнего работает независимо на выделенном NPU, а не на видеокарте, что должно нивелировать влияние на игровую производительность при задействовании помощника во время игр. Intel активно сотрудничает с разработчиками игр для внедрения этой технологии.

Источник изображения: 孤城Hardware, VideoCardz

С серией Core Ultra 200HX компания Intel стремится к созданию более эффективных мобильных систем с искусственным интеллектом.