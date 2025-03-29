Плата поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 и два M.2 накопителя PCIe 4.0.

GIGABYTE Technology объявила о выпуске новой microATX материнской платы B760M AORUS ELITE WIFI6E GEN5 для платформы Intel LGA 1700. Основной акцент компания делает на поддержке PCIe 5.0 основным слотом PCI-Express, в первую очередь предназначенным для установки графических ускорителей. Таким образом, платы считаются полностью совместимыми с новейшими видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 и AMD Radeon RX 9000. Плата поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти DDR5, оснащается модулем беспроводной связи Intel Wi-Fi 6E AX210.

Источник изображения: GIGABYTE

В числе прочих особенностей и преимуществ: подсистема питания 12+1+1 со сборками DrMOS на 60 А, 8- и 4-контактный разъёмы дополнительного питания процессора, шестислойная печатная плата с повышенным содержанием меди, усиленный основной слот PCI-Express (PCIe UD), два M.2 разъёма с радиаторами для твердотельных накопителей PCIe 4.0, набор конструктивных решений для быстрого подключения и установки видеокарт, M.2 накопителей и Wi-Fi антенн (PCIe EZ-Latch, EZ-Latch Plus и WIFI EZ-Plug соответственно), в числе портов на задней панели один USB 3.2 Type-C Gen2x2.

Материнские платы GIGABYTE B760M AORUS ELITE WIFI6E GEN5 уже доступны на ранке в двух вариантах оформления: с чёрными и серебристыми радиаторами.