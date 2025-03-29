Выпустят ассортимент моделей с радиаторами типоразмера 240, 280, 360 и 420 мм.

Компания Arctic расширяет свою популярную серию систем жидкостного охлаждения (СЖО) для процессоров класса «всё в одном» (All-in-One, AIO) Arctic Freezer III новыми моделями под названием Arctic Liquid Freezer III Pro. Анонсированы четыре модели, каждая будет доступна в трёх версиях. Первыми появятся варианты с 360-мм радиаторами, во втором квартале — с радиаторами типоразмера 240, 280 и 420 мм. Базовые модели выполнены полностью в чёрном цвете и не предлагают подсветки, модели с подсветкой будут представлены в чёрном и белом цвете — подсветка встроена в вентиляторы и охлаждающий блок с насосом.

Источник изображения: Arctic

В СЖО Arctic Liquid Freezer III Pro компания Arctic впервые использует новые вентиляторы P12 Pro и P14 Pro со скоростью вращения крыльчатки от 600 до 3000 об/мин. Это совершенно новые вентиляторы с увеличенным количеством лопастей меньшей длины, что позволило повысить статическое давление — критически важный показатель для эффективного теплоотвода от толстого радиатора. Высокая производительность Arctic Liquid Freezer III Pro отчасти обусловлена радиатором толщиной 38 мм, что больше стандарта.

Источник изображения: Arctic

Конструкция с более короткими лопастями, концы которых соединены кольцом, также способствует снижению вибраций. В целом, при сопоставимых и лучших характеристиках, новые вентиляторы обещают более привлекательный акустический профиль, чем пятилопастные вентиляторы P12, используемые в моделях Liquid Freezer III.

Источник изображения: Arctic

Источник изображения: Arctic

Результаты внутренних тестов производителя с процессорами AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core Ultra 9 285K демонстрируют значительно более высокую производительность охлаждения. По сравнению с Liquid Freezer III, новая модификация Pro обеспечивает снижение температуры процессоров на величину от 4 до 10 градусов — зависит от платформы, конкретного процессора и его рабочей нагрузки. При создании нагрузки с помощью Prime95 (Small FFT) меньшее улучшение (около 4 градусов) наблюдалось на Ryzen 9 7950X при энергопотреблении последнего на уровне 210 Вт, в то время как большее улучшение (около 10 градусов) наблюдалось на Core Ultra 9 285K при энергопотреблении около 250 Вт.

Источник изображения: Arctic

Источник изображения: Arctic

Для охлаждения зоны VRM в охлаждающий блок с насосом СЖО Liquid Freezer III Pro встроен небольшой вентилятор. Он интенсифицирует воздухообмен в зоне вокруг сокета, что способствует охлаждению подсистемы питания материнской платы.

СЖО Arctic Liquid Freezer III Pro поддерживают платформы Intel LGA 1851, LGA 1700 и AMD AM5, AM4. Для установки используется специальная рамка, которая повышает эффективность теплоотвода, исключая потенциальные деформации процессора и материнской платы и обеспечивая более равномерный контакт между крышкой процессора и охлаждающей пластиной.

Источник изображения: Arctic

За рубежом 360-мм версии Arctic Liquid Freezer III Pro уже доступны для заказа. Для справки: в интернет-магазине Arctic базовая модель стоит 94,50 евро, версия с подсветкой и чёрным радиатором стоит 111,50 евро, а версия с подсветкой и белым радиатором — 114 евро.

Модели Arctic Liquid Freezer III, отличные от Pro, не снимаются с производства и будут выступать в качестве более доступных альтернатив, по крайней мере, в ближайшее время.

Источники: Arctic, PC Games Hardware, HWCooling.