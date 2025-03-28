Ранее предполагалось, что эти карты отправятся обратно производителю.

В одном из зарубежных интернет магазинов видеокарты GeForce RTX 5090 с недостающим количеством блоков ROP появились в числе товаров с уценкой (B-stock), сообщает VideoCardz со ссылкой на немецкий интернет-магазин Alternate.

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Ранее предполагалось, что такие видеокарты будут отправляться обратно производителю, но, похоже, что некоторым магазинам легче выставить их на продажу по более низкой цене. Хотя, в рассматриваемом случае цену сложно назвать низкой, за модель SOLID OC от ZOTAC просят 2899 евро, причём аналогичные модели без дефекта с отсутствующими ROP, но повреждённой упаковкой, стоят столько же. Стартовая рекомендованная цена эталонной RTX 5090 в Европе составляла 2399 евро, недавно цена была скорректирована и снижена до 2299 евро.

Источник изображения: www.alternate.de, VideoCardz

В случае с RTX 5080 тесты показали, что нехватка блоков ROP может снизить игровую производительность до 11%. В NVIDIA подтвердили производственную аномалию, которая затронула графические процессоры видеокарт RTX 5090, 5080 и 5070 Ti. Затронут небольшой процент графических процессоров, около 0,5%. Проблема была исправлена.