Видеокарты оснащаются системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Ассортимент видеокарт компании ZOTAC пополнился моделями NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070 в исполнении XGaming, сообщает VideoCardz. Всего представлено четыре модели, по две на каждую видеокарту — с заводским разгоном и без него.

Источник изображения: ZOTAC

Внешне видеокарты идентичны и имеют одинаковые размеры 320×117×53 мм, дизайн вдохновлён работами в стиле «граффити-спагетти» профессионального художника и иллюстратора, известного под псевдонимом Mr Doodle. Рисунок переливается бирюзовым и фиолетовым цветами, основной цвет кожуха системы охлаждения и бэкплейта белый, печатная плата видеокарты чёрная. Как минимум, есть подсветка логотипа ZOTAC на боковой части видеокарты.

Источник изображения: ZOTAC

Все модели оснащаются фирменной системой охлаждения ZOTAC Ice Core 2.0 с тремя вентиляторами, в радиаторе используется пять композитных тепловых трубок и медный никелированный теплосъёмник. Дополнительное питание реализовано посредством одного 16-контактного разъёма 12V-2x6.

Видеокарты линейки XGaming представлены для китайского рынка, на данный момент неизвестно о планах выпускать их глобально.