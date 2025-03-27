Оснащается тремя вентиляторами в моноблочном корпусе.

ADATA представила под брендом XPG новую систему жидкостного охлаждения класса «всё в одном» (All-In-One, AIO) с названием LEVANTE II 360, сообщает TechPowerUp. Производитель заявляет о совместимости с широким спектром платформ, включая Intel LGA 1851, LGA 1700 и AMD AM5, AM4, эффективном охлаждении (система разработана с учётом TDP до 320 Вт), отмечает привлекательный дизайн и снижение цен, по сравнению с предыдущим поколением.

Источник изображения: ADATA

В числе особенностей и преимуществ XPG LEVANTE II 360 производительный двухкамерный насос с трёхфазным двигателем; три вентилятора в едином корпусе, который предустановлен на радиатор и имеет по бокам вставки с ARGB подсветкой и эффектом бесконечного зеркала; вентиляторы и крышка охлаждающего блока с насосом также оснащаются ARGB подсветкой с эффектом бесконечного зеркала; система заправлена непроводящей жидкостью. Трёхфазный двигатель насоса и единая рама для трёх вентиляторов среди прочего способствуют снижению вибраций и шума от системы охлаждения.

Источник изображения: ADATA

Комплектные вентиляторы работают на скорости от 800 до 2000 об/мин, развивая воздушный поток до 58 кубических футов в минуту (CFM) при уровне шума до 29,33 дБ и статическом давлении до 2,04 мм вод ст. Вентиляторы оснащаются гидравлическими подшипниками (hydraulic bearing). Радиатор системы охлаждения выполнен из алюминия, водоблок медный, длина шлангов, соединяющих водоблок и радиатор, составляет 400 мм. На подошву водоблока уже нанесена заводская термопаста.

Система охлаждения XPG LEVANTE II 360 появится в белом и чёрном цветовом исполнении.