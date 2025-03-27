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Moleculo
Общая оценка AMD Ryzen 5 9600 в PassMark оказалась на 2,2% ниже, чем у 9600X
Основные спецификации процессоров идентичны за исключением пиковых частот.

Процессор AMD Ryzen 5 9600 был протестирован в PassMark и набрал 29369 баллов, сообщает Guru3D. Разница в общей производительности с более дорогим 9600X оценивается в 2,2%, средняя оценка этого процессора на момент написания составляет 30016 баллов. В однопоточных тестах оценки процессоров отличаются на 3,2%: 9600X набрал 4581 балл, а 9600 — 4433 балла.

Оба процессора имеют идентичные характеристики, включая количество ядер, размер кэша, тепловой пакет и базовые тактовые частоты. Единственное известное отличие — тактовая частота в режиме ускорения в случае 9600X на 200 МГц выше. Однако оба процессора разблокированы для разгона и поддерживают AMD Precision Boost 2 (PBO 2), это позволит продвинутым пользователям попытаться вручную компенсировать разницу в производительности.

Источник изображения: Guru3D, PassMark

AMD Ryzen 5 9600 позиционируется как более доступная альтернатива 9600X. Хотя прошло уже более месяца с момента появления Ryzen 5 9600 на сайте AMD, в розничной продаже его найти сложно. Официальная цена неизвестна, но специалисты полагают, что 9600 должен быть дешевле 9600X примерно на 20 долларов США, что при текущей ситуации на зарубежном рынке определит его в категорию процессоров с ценой до 250 долларов США. В данном случае экономия сопоставима с небольшой потерей производительности, которая вряд ли существенно отразится на выполнении многих повседневных задач, считают в Guru3D.

#amd #процессоры
Источник: guru3d.com
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