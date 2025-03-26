По слухам, это будет 6-ядерный процессор с интегрированной графикой RDNA 3.5 и нейронным блоком.

По слухам, в 2026 году AMD собирается представить процессор с ядрами на базе архитектуры ARM, интегрированной графикой RDNA 3.5 и встроенным производительным нейронным блоком, сообщает Notebookcheck со ссылкой на YouTube инсайдера Moore’s Law Is Dead. Кодовое название — Sound Wave.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Если верить информации инсайдера, для производства выбрана 3-нм технология, процессор будет использовать конфигурацию из двух производительных ядер и четырёх эффективных, и те, и другие поддерживают многопоточность. Процессор получит 4 МБ кэш-памяти 3-го уровня, а интегрированная графика с четырьмя вычислительными блоками Compute Units (CU) получит 16 МБ кэш-памяти MALL с целью повышения энергоэффективности и производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Судя по всему, нейронный блок (как утверждается, 4-го поколения) тоже будет использовать кэш-память MALL. Процессору приписывают поддержку LPDDR5X-9600, а устройствам на его основе наличие как минимум 16 ГБ оперативной памяти.

Источник изображения: Moore’s Law Is Dead, YouTube

По предварительным прогнозам, процессоры Sound Wave подойдут для создания мобильных платформ с низким энергопотреблением 5…10 Вт и могут стать заменой семейства Mendocino.