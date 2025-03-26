Сроки выхода остаются неизвестными.

По слухам, Intel работает над обновлённой линейкой процессоров Arrow Lake Refresh для платформы LGA 1851, однако в неё войдут только разблокированные модели с индексом K и KF, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию инсайдера @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Также в компании якобы работают над различными оптимизациями и новыми возможностями, которые должны повысить производительность и текущих и будущих процессоров Arrow Lake.

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Во-первых, говорится о разработке дополнительных рабочих профилей (performance profiles) для процессоров Arrow Lake. Во-вторых, в компании разрабатывают новую функцию под названием IPO (Intel Performance Optimization). Это профили содержащие различные оптимизации и повышающие частоту процессора и памяти, иными словами, профили с предустановками для умеренного разгона с повышенным вниманием к сохранению стабильности благодаря чему данные профили могли бы применяться OEM производителями и сборщиками систем.

Когда Intel представит обновлённую линейку процессоров Arrow Lake Refresh и в рамках какой серии, не уточняется. Есть предположения, что процессоры представят в рамках серии Core Ultra 300. Слухи о том, что Intel продолжает работу над процессорами Arrow Lake Refresh, появились сравнительно недавно, до этого считалось, что данные планы были отменены.