140- и 120-мм модели с подсветкой.

be quiet! выпускает в серии вентиляторов Light Wings две реверсивные модели: Light Wings PWM Reverse с диаметром крыльчатки 140 мм и Light Wings LX PWM Reverse с диаметром крыльчатки 120 мм, — сообщает TechPowerUp. Оба вентилятора оснащены яркой ARGB подсветкой, доступны в чёрном и белом цвете.

Источник изображения: be quiet!

Что касается подсветки, в вентиляторах Light Wings Reverse это встроенное в корпус кольцо с 20 светодиодами. Подсветка реализована с обоих сторон корпуса. В серии Light Wings LX Reverse 16 светодиодов подсвечивают крыльчатку вентилятора. Подсветка подключается к стандартным разъёмам ARGB 5 В и может синхронизироваться посредством специализированного программного обеспечения производителя материнской платы. Возможно последовательное подключение ARGB для аккуратной прокладки кабелей.

Источник изображения: be quiet!

Рассматриваемый 140-мм реверсивный вариант Light Wings PWM Reverse работает на скорости до 1300 об/мин с уровнем шума до 25,5 дБ(А), максимальный расход воздуха 51,4 кубических фута в минуту (CFM). А 120-мм реверсивный Light Wings LX работает на скорости до 1500 об/мин при уровне шума до 28,5 дБ(А), максимальный расход воздуха 48,8 CFM. В числе особенностей и преимуществ be quiet! подчёркивает долговечность и надёжность, в частности, благодаря подшипникам с винтовой нарезкой сроком службы до 60000 часов.

Новые реверсивные вентиляторы Light Wings ожидаются в продаже с 8 апреля. За рубежом рекомендованная цена 140-мм Light Wings PWM Reverse составляет 34,90 долларов США, Light Wings LX PWM Reverse —22,90 долларов США.