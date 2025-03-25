Система работает, игры играются, но нужны доработки.

Технический блогер и обозреватель The Phawx не удержался и решил опробовать актуальную официальную сборку SteamOS на ASUS ROG Ally 2023 года, чтобы продемонстрировать текущие возможности. Хотя первоначальный опыт положительный, необходимы дальнейшие доработки. Компания Valve готовит операционную систему SteamOS к выходу за рамки Steam Deck, но пока система ещё не полностью готова для других устройств.

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Актуальная сборка SteamOS уже работает на ROG Ally без особых проблем, поддерживая индивидуальные настройки игрового КПК и такие функции, как переменная частота обновления (VRR). Однако есть некоторые элементы управления и ключевые функции, которые пока что не работают или работают не полностью. В частности, есть сложности с управлением уровнем TDP, что критически важно для стабильной игровой производительности и автономности. В требовательных играх мощность не увеличить выше 20 Вт, что препятствует достижению оптимальной производительности, поэтому блогер сравнил Steam Deck и ROG Ally с ограничением 15 Вт.





Тесты показали, что даже с менее производительным оборудованием Steam Deck превосходит ROG Ally в некоторых играх на 4…6%, включая Cyberpunk 2077. Эта разница объясняется оптимизацией SteamOS специально для Steam Deck. Для раскрытия всего потенциала ROG Ally и других игровых КПК с более производительным оборудованием потребуются доработки.