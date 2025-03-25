Технический блогер и обозреватель The Phawx не удержался и решил опробовать актуальную официальную сборку SteamOS на ASUS ROG Ally 2023 года, чтобы продемонстрировать текущие возможности. Хотя первоначальный опыт положительный, необходимы дальнейшие доработки. Компания Valve готовит операционную систему SteamOS к выходу за рамки Steam Deck, но пока система ещё не полностью готова для других устройств.
Актуальная сборка SteamOS уже работает на ROG Ally без особых проблем, поддерживая индивидуальные настройки игрового КПК и такие функции, как переменная частота обновления (VRR). Однако есть некоторые элементы управления и ключевые функции, которые пока что не работают или работают не полностью. В частности, есть сложности с управлением уровнем TDP, что критически важно для стабильной игровой производительности и автономности. В требовательных играх мощность не увеличить выше 20 Вт, что препятствует достижению оптимальной производительности, поэтому блогер сравнил Steam Deck и ROG Ally с ограничением 15 Вт.
Тесты показали, что даже с менее производительным оборудованием Steam Deck превосходит ROG Ally в некоторых играх на 4…6%, включая Cyberpunk 2077. Эта разница объясняется оптимизацией SteamOS специально для Steam Deck. Для раскрытия всего потенциала ROG Ally и других игровых КПК с более производительным оборудованием потребуются доработки.