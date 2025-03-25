В основе процессоров прежние архитектуры.

Похоже, в 2026 году AMD планирует выпустить на смену процессорам Strix Point обновлённое семейство под кодовым названием Gorgon Point, сообщают VideoCardz и ComputerBase со ссылкой на материалы, опубликованные в блоге JNtechreview на платформе Naver, а также блогера @harukze5719 социальной сети X (заблокирована в РФ). Процессоры нового семейства будут основаны на тех же архитектурах, но благодаря различным оптимизациям предложат более высокую производительность, особенно в многопоточном режиме при энергопотреблении 28…45 Вт. Неизвестно, станут ли процессоры Gorgon Point частью серии Ryzen AI 400, но это считается вполне вероятным, в то время как процессоры семейства Medusa с процессорными ядрами на базе новой итерации архитектуры Zen могут стать частью серии Ryzen AI Max 400.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Процессоры AMD Gorgon Point ориентированы на премиальный сегмент ноутбуков, как и процессоры Strix Point. Новая линейка станет шире за счёт появления варианта Ryzen AI 3 с четырьмя ядрами Zen 5, остальные конфигурации те же: 6, 8, 10 и 12 ядер Zen 5 (скорее всего, комбинация Zen 5 и Zen 5c).

Источник изображения: AMD, ComputerBase, VideoCardz, JNtechreview

За счёт оптимизаций и повышения тактовых частот ожидается заметный прирост производительности. На флагманских процессорах ядра смогут повышать частоту до 5,2 ГГц, даже выше, в то время как максимальная заявленная частота ядер в процессорах серии Strix Point составляет 5,1 ГГц. Как показано на слайде, преемник AMD Ryzen AI 9 370 из серии Gorgon Point в многопоточном тестировании Cinebench R23 на 4…5% быстрее при ограничении мощности 15 Вт и примерно на 10…12% быстрее при ограничении мощности 45 Вт.

Источник изображения: AMD, ComputerBase, VideoCardz, JNtechreview

Интегрированная графика по-прежнему будет основана на архитектуре AMD RDNA 3.5 и предложит то же количество вычислительных блоков. Производительность нейронного сопроцессора для ускорения задач, в зависимости от модели, либо останется прежней, 50 триллионов операций в секунду (TOPS), либо вырастет до 55 TOPS. Если верить слухам, RDNA 4 для интегрированной графики следующих продуктов AMD использоваться не будет.

Источник изображения: AMD, ComputerBase, VideoCardz, JNtechreview

Процессоры AMD Gorgon Point будут использовать прежний сокет FP8, что в ComputerBase назвали «подарком» для OEM производителей: партнёры AMD смогут дальше использовать существующие конструкции. При этом в массовом сегменте AMD продолжит полагаться на процессоры Hawk Point с ядрами Zen 4 и интегрированной графикой RDNA 3. В этом году серия этих процессоров была переименована из Ryzen 8000 в Ryzen 200.