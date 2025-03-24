Популярность таких модификаций растёт в Китае среди ИИ энтузиастов.

Продолжают набирать популярность модификации потребительских видеокарт с увеличенным объёмом видеопамяти для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом. В частности, большой ассортимент таких модификаций можно найти на китайских торговых площадках: RTX 3090 и 4090 с объёмом видеопамяти 48 ГБ в их числе.

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В большинстве случаев подобные модификации оснащаются двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором, что позволяет формировать вычислительные кластеры, но со временем стали появляться и более изысканные модели. Одна из таких моделей была замечена пользователем Reddit под псевдонимом CeFurkan, сообщает VideoCardz, это RTX 4090 48 ГБ с предустановленной жидкостной системой охлаждения. Видеокарта оснащается однослотовым водоблоком, подключённым к 360-мм радиатору, система собрана и готова к эксплуатации.

Источник изображения: CeFurkan, Reddit; VideoCardz

С таким вариантом собрать вычислительную ИИ-ферму должно быть проще. Однослотовая конструкция системы охлаждения позволит формировать вычислительные кластеры на материнских платах с плотным расположением слотов PCI Express, а жидкостная система охлаждения с внешним радиатором очевидно будет эффективнее двухслотовой воздушной с центробежным вентилятором, тем более, в кластере, где видеокарты расположены плотно друг к другу.

Как отмечают в VideoCardz, средняя цена модифицированных RTX 4090 48 ГБ в Китае составляет около 24 тыс. юаней. Это в два раза дороже стандартной версии RTX 4090, но при этом практически в два раза дешевле RTX A6000 ADA — профессиональной видеокарты, которая официально предлагает 48 ГБ видеопамяти. Для энтузиастов и небольших команд разработчиков с ограниченным бюджетом такой вариант может быть выгоден несмотря на различные риски, считают специалисты.

В VideoCardz предполагают, что появление подобных модификаций RTX 5090 является вопросом времени. С другой стороны, официально RTX 5090 в Китай не поставляется, а специальная модификация RTX 5090D для Китая имеет различные ограничения, препятствующие её использованию в задачах, связанных с ИИ. Поэтому модификаций RTX 5090 можно и не увидеть.

Стоит напомнить, что недавно NVIDIA представила новые профессиональные видеокарты семейства Blackwell. Флагманская модель RTX PRO 6000 Blackwell предлагает 24064 CUDA ядра и 96 ГБ видеопамяти GDDR7 с коррекцией ошибок. Видеокарта представлена в трёх вариантах: базовый с системой охлаждения, аналогичной потребительским Founders Edition, вариант с пониженной мощностью и центробежным вентилятором, а также серверный вариант.