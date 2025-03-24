AYANEO анонсирует новый производительный мини-ПК в ретро-стиле: модель AM01S на базе APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 семейства Strix Point, — сообщает VideoCardz со ссылкой на Liliputing.
В числе преимуществ и особенностей компьютера: два слота SODIMM для памяти DDR5-5600, два разъёма M.2 для твердотельных накопителей PCIe 4.0 формата 2280, встроенная система охлаждения процессора и твердотельных накопителей с парой тепловых трубок и парой вентиляторов, компактный литровый корпус и встроенный 4-дюймовый цветной дисплей, который можно наклонить на угол до 90 градусов. Дисплей можно использовать для различных целей, включая отображение системной информации.
Также компьютер может предложить широкие возможности для подключения внешних устройств. В числе портов на задней панели присутствуют два разъёма USB4, два порта для подключения проводной Сети Ethernet 2,5 Гбит/с, два разъёма USB Type-A, один порт HDMI 2.0, один аудиоразъём 3,5 мм и разъём для подключения внешнего блока питания. На передней панели присутствует четыре USB Type-A.
AMD Ryzen AI 9 HX 370 — это старший APU из семейства Strix Point, которые предлагает 12 процессорных ядер Zen 5 и Zen 5c, интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков Compute Units (CU), равным 16, а также интегрированный нейронный сопроцессор NPU, обеспечивающий теоретическую производительность до 50 триллионов операций в секунду в задачах, связанных с искусственным интеллектом. В рассматриваемом мини-ПК процессор настроен на работу при мощности до 65 Вт.
В ассортименте AYANEO уже представлены несколько вариантов AM01S с процессорами AMD Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS, когда появится новинка, в компании не уточнили.