В ассортименте AYANEO уже представлены несколько вариантов AM01S с процессорами AMD Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS.

AYANEO анонсирует новый производительный мини-ПК в ретро-стиле: модель AM01S на базе APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 семейства Strix Point, — сообщает VideoCardz со ссылкой на Liliputing.

В числе преимуществ и особенностей компьютера: два слота SODIMM для памяти DDR5-5600, два разъёма M.2 для твердотельных накопителей PCIe 4.0 формата 2280, встроенная система охлаждения процессора и твердотельных накопителей с парой тепловых трубок и парой вентиляторов, компактный литровый корпус и встроенный 4-дюймовый цветной дисплей, который можно наклонить на угол до 90 градусов. Дисплей можно использовать для различных целей, включая отображение системной информации.

Источник изображения: AYANEO

Также компьютер может предложить широкие возможности для подключения внешних устройств. В числе портов на задней панели присутствуют два разъёма USB4, два порта для подключения проводной Сети Ethernet 2,5 Гбит/с, два разъёма USB Type-A, один порт HDMI 2.0, один аудиоразъём 3,5 мм и разъём для подключения внешнего блока питания. На передней панели присутствует четыре USB Type-A.

Источник изображения: AYANEO

AMD Ryzen AI 9 HX 370 — это старший APU из семейства Strix Point, которые предлагает 12 процессорных ядер Zen 5 и Zen 5c, интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков Compute Units (CU), равным 16, а также интегрированный нейронный сопроцессор NPU, обеспечивающий теоретическую производительность до 50 триллионов операций в секунду в задачах, связанных с искусственным интеллектом. В рассматриваемом мини-ПК процессор настроен на работу при мощности до 65 Вт.

В ассортименте AYANEO уже представлены несколько вариантов AM01S с процессорами AMD Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS, когда появится новинка, в компании не уточнили.