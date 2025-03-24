Такой вариант упоминается уже не первый раз.

На сайте компании MSI заметили упоминание NVIDIA GeForce RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — в списке совместимых видеокарт одной из материнских плат на базе чипсета AMD X870. Такой вариант RTX 5080 анонсирован не был, официально видеокарта оснащается 16 ГБ видеопамяти с шиной общей шириной 256-бит. Поскольку в списке отсутствует упоминание официально выпущенной RTX 5080, скорее всего, 24 ГБ видеопамяти — это ошибка. Тем не менее, MSI делает её уже не первый раз, что наталкивает на интересные мысли.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Ранее в одном из видео компании MSI, которое впоследствии было удалено, была показана коробка одной из фирменных моделей GeForce RTX 5080, на которой явно было указано наличие у видеокарты 24 ГБ видеопамяти. В VideoCardz подозревают, что эти ошибки являются следствием того, что первоначально NVIDIA планировала оснастить оригинальную RTX 5080 большим объёмом видеопамяти и партнёрам была разослана информация именно о таком варианте, но уже ближе к выпуску видеокарт планы поменялись и оригинальная модель получила 16 ГБ GDDR7.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Не исключено, что 24 ГБ видеопамяти получит обновлённая версия GeForce RTX 5080 под названием SUPER, Ti или Ti SUPER. Это можно реализовать при той же ширине шины 256 бит за счёт появления чипов памяти GDDR7 по 3 ГБ. Такими чипами оснащается версия RTX 5090 для ноутбуков — она как раз-таки предлагает 24 ГБ видеопамяти GDDR7 с общей шиной шириной 256 бит.

Обновлённые игровые видеокарты семейства Blackwell ожидают в середине жизненного цикла новой серии GeForce RTX 50. Допуская, что NVIDIA продолжает придерживаться двухлетнего цикла выпуска новых серий, можно ожидать анонс первых обновлений в начале будущего года. Пока же NVIDIA ещё полностью не представила всю линейку новых видеокарт, ближайшими новинками должны стать RTX 5060 Ti и RTX 5060, также ходят слухи о подготовке в текущем поколении бюджетной видеокарты класса 50, RTX 5050, в прошлом поколении для настольных ПК минимальным предложением была RTX 4060.