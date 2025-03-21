Следующее удвоение скорости относительно PCIe 6.0.

Организация PCI-SIG выпустила спецификации PCI Express 7.0 (PCIe 7.0) версии 0.9, что является важным шагом на пути к очередному удвоению скорости передачи данных, по сравнению с PCIe 6.0, сообщает VideoCardz. Новая версия интерфейса обещает существенный прирост производительности для специализированных приложений, путь к этому занял неожиданно много времени — прошло почти три года с момента первоначального анонса. Несмотря на прогресс, в потребительском сегменте распространение устройств с поддержкой PCIe 5.0 всё ещё можно считать довольно ограниченным.

Источник изображения: PCI-SIG

Специалисты по-прежнему придерживаются цели удваивать скорость передачи данных с каждой новой версией стандарта PCI Express. В первую очередь PCIe 7.0 разрабатывается с акцентом на корпоративный сегмент: гипермасштабируемые центры обработки данных, высокопроизводительные вычисления (HPC), военная и аэрокосмическая отрасли. В числе ключевых направлений применения также называются такие направления, как искусственный интеллект и машинное обучение, высокоскоростные сети, облачные вычисления и другие, где требуется быстро обрабатывать огромные потоки данных.

Обеспечение скорости передачи данных 128 ГТ/с и 512 ГБ/с в двунаправленном режиме в конфигурации x16.

Применение PAM4 (амплитудно-импульсная модуляция с 4 уровнями) для передачи сигналов.

Акцент на параметрах канала и его охвате.

Повышение энергоэффективности.

Обеспечение низких задержек и высокой надёжности.

Сохранение обратной совместимости со всеми предыдущими поколениями технологии PCIe.

Финальную версию спецификаций планируют выпустить к концу этого года. В настоящее время ни один из разработчиков графических ускорителей открыто не объявил о планах выпустить решения с поддержкой PCIe 7.0.