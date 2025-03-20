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Moleculo
Владельцы GeForce RTX 5080 и 4080 со старыми блоками питания сообщили об оплавлении адаптеров
Специалисты настоятельно рекомендуют использовать с новыми видеокартами только новые блоки питания Intel ATX 3.0/3.1.

Два случая плавления адаптеров питания видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 и 40 серии привлекли внимание специалистов ресурса Tom’s Hardware, на этот раз главной причиной считаются устаревшие блоки питания.

Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

Несмотря на то, что в комплекте с видеокартами NVIDIA последних поколений присутствует переходник питания с нового 16-контактного разъёма на несколько 8-контактных, не стоит подключать видеокарты к старым блокам питания, которые не соответствуют новым спецификациям Intel ATX версии 3.0 или 3.1, тем более, к таким возрастным моделям, как у пострадавших пользователей.

Источник изображения: Appropriate-Hold-821, Reddit (отредактировано)

Один из случаев описывается на портале Reddit пользователем под псевдонимом Appropriate-Hold-821, который подключил новую RTX 5080 к блоку питания Corsair AX850 2010 года выпуска. В результате места соединения переходника и кабелей блока питания оплавились, к счастью для владельца, видеокарта не пострадала. Второй аналогичный случай описывается пользователем под псевдонимом jenkeniscy, оплавилось соединение проводов блока питания Zalman ZM1200-EBT и адаптера питания после эксплуатации блока с видеокартой RTX 4080. Блок питания используется с 2016 года.

Хотя NVIDIA не требует наличия блока питания, соответствующего стандартам Intel ATX 3.0 или 3.1, специалисты настоятельно рекомендуют обзавестись таким блок питания для видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 50 (и RTX 40 тоже), особенно, если речь идёт о старших видеокартах. Помимо 16-контактных кабелей дополнительного питания, новые стандарты добавляют множество дополнительных улучшений, связанных с безопасностью, которых в старых блоках питания нет.

В Tom’s Hardware не упустили возможность напомнить о недостатках в реализации дополнительного питания на современных видеокартах с разъёмами 12V-2x6. Так, референсный дизайн NVIDIA для видеокарт RTX 50 не позволяет измерять ток на каждом контакте и выполнять балансировку нагрузки. Таким образом, любые, даже небольшие нарушения в соединении, невидимые для конечного пользователя, могут привести к перегрузке одного или нескольких проводов, их перегреву. Лишь некоторые премиальные модели видеокарт от сторонних производителей предлагают дополнительные меры защиты, например, ASUS реализовала в моделях ROG Astral мониторинг силы тока на каждом из коннекторов 12V-2x6.

#nvidia #видеокарты #блоки питания
Источник: tomshardware.com
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