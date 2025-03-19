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Moleculo
NVIDIA анонсировала графические процессоры RTX PRO Blackwell для ноутбуков
До 10496 ядер CUDA и 24 ГБ памяти GDDR7.

NVIDIA официально анонсировала новую серию профессиональных видеокарт для мобильных рабочих станций, сообщает VideoCardz. Помимо новой архитектуры и новых возможностей, некоторые видеокарты RTX PRO Blackwell получат больше CUDA ядер, чем их предшественники, все видеокарты оснащаются более быстрой памятью GDDR7.

Флагманская RTX PRO 5000 Blackwell предложит 10496 ядер CUDA и 24 ГБ памяти GDDR7 на 256-битной шине. Эта видеокарта, скорее всего, использует графический процессор GB203, тот же, что используется в ноутбучной версии игровой GeForce RTX 5090 — идентичны количество ядер и конфигурация памяти с чипами GDDR7 по 3 ГБ. Три видеокарты в новом семействе оснащены памятью GDDR7 с поддержкой коррекции ошибок ECC, три другие — обычной GDDR7.

Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

Стартовая линейка не такая обширная, по сравнению с прошлым поколением, что приводит к увеличенному разрыву в спецификациях между отдельными моделями. Количество CUDA ядер во флагманской модели увеличилось на 768, вырос нижний предел TGP (90 Вт), видеокарта оснащается большим объёмом памяти. Напротив, в младшей RTX 500 Blackwell ядер стало меньше, но нижний предел TGP и объём памяти увеличили.

NVIDIA подтверждает, что все видеокарты RTX PRO Blackwell поддерживают DisplayPort 2.1b, а также PCIe Gen 5, количество линий не уточняется.

#nvidia #ноутбуки #рабочие станции
Источник: videocardz.com
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