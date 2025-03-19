DGX Spark — это переименованный Project DIGITS.

NVIDIA представила две новые платформы, предназначенные для разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ): DGX Spark и более мощную DGX Station. Объявления были сделаны накануне, во время конференции NVIDIA GTC AI Development, сообщает HotHardware. Обе системы построены на базе архитектуры Grace Blackwell.

Источник изображения: NVIDIA

DGX Spark — это компактный «суперкомпьютер для ИИ», оснащённый чипом NVIDIA GB10, обеспечивающим теоретическую производительность до 1000 триллионов операций в секунду (TOPS). В системе используется межсоединение NVLink C2C для быстрой связи между центральным и графическим процессором, компьютер оснащается 128 ГБ памяти. NVIDIA видит его применение в робототехнике, автономных транспортных средствах, а также как основу для разработки приложений, которые в дальнейшем можно будет беспрепятственно развернуть на облачных системах с графическими ускорителями NVIDIA, такими как H100. За рубежом DGX Spark уже доступен для предварительного заказа по цене от 3000 долларов США, системы начнут отправлять покупателям в мае.

Более крупный DGX Station использует «суперчип» Grace Blackwell Ultra GB300 для достижения впечатляющих 20 петафлопс (20000 TOPS) вычислительной производительность в задачах, связанных с ИИ. Он оснащён 768 ГБ памяти и продвинутым сетевым адаптером SuperNIC ConnectX-8 от NVIDIA для организации высокоскоростной сети 800 Гбит/с, которая позволяла бы нескольким станциям работать совместно над одной задачей. Эта система предназначена для корпоративного использования и поддерживает микросервисы NIM от NVIDIA, а также платформу AI Enterprise.

DGX Spark: Компактный компьютер для разработчиков и исследователей, 1000 TOPS, 128 ГБ памяти, станет доступен в мае по цене от 3 000 долларов США.

DGX Station: Мощная система корпоративного уровня, 20000 TOPS, 768 ГБ памяти, будет доступен позже в этом году через партнёров NVIDIA, таких как ASUS, BOXX, Dell, HP, Lambda и Supermicro.

Презентация новых компьютеров свидетельствует о желании NVIDIA удовлетворить потребности как отдельных разработчиков и исследователей, так и крупных компаний.