Большая вычислительная мощность и много памяти для сложных задач.

NVIDIA объявила о выпуске серии видеокарт RTX PRO 6000 Blackwell, разработанных специально для профессионалов в таких областях, как видеомонтаж, 3D-рендеринг и разработка приложений в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщают TechPowerUp и VideoCardz. Эти видеокарты построены на новейшей архитектуре Blackwell, которая также лежит в основе графических процессоров игровой линейки видеокарт GeForce RTX 50.

Стандартная версия NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell. Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

Флагманская модель RTX PRO 6000 использует графический процессор GB202 со всеми активными блоками и может похвастать впечатляющими спецификациями, в частности, ещё большим количеством CUDA ядер, чем предлагает флагманская игровая видеокарты GeForce RTX 5090, но работает на немного более низких тактовых частотах. Некоторые ключевые характеристики:

CUDA ядра: 24064;

Тензорные ядра: 768;

RT ядра: 192;

Видеопамять: 96 ГБ ECC GDDR7 с 512-битным интерфейсом;

Общая мощность (TGP): 600 Вт.

RTX PRO 6000 Blackwell в версии Max-Q. Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q предлагает сравнимую производительность в более энергоэффективном исполнении, разработанном для конфигураций с несколькими видеокартами. Мощность варианта Max-Q снижена, он оснащается двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором. Третий вариант, RTX PRO 6000 Server Edition, оптимизирован для серверных стоек и рендер-ферм, видеокарта оснащается системой охлаждения без вентиляторов, которая предполагает наличие воздушных потоков внутри самой серверной стойки.

Серверная версия RTX PRO 6000 Blackwell. Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

По словам NVIDIA, серия Blackwell представляет собой шаг вперед в профессиональных графических возможностях, обладая беспрецедентной производительностью и надёжностью для требовательных творческих и научных приложений. Информация о ценах и доступности будет опубликована в ближайшее время.