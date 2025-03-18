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Moleculo
В «Параметры» Windows 11 переносят все настройки мыши из панели управления
Изменения заметили в тестовых версиях Windows.

Microsoft продолжает планомерно переносить настройки из панели управления в приложение «Параметры», очередь дошла до расширенных настроек мыши, сообщили в Windows Latest со ссылкой на находку блогера @phantomofearth социальной сети X (заблокирована в РФ). Измнения впервые были замечены в тестовой сборке Windows Server под номером 26376, возможно, они появятся в будущих тестовых сборках Windows 11 23H2 и 24H2, предполагают специалисты.

Источник изображения: Windows Latest

Все настройки мыши, присутствующие в панели управления, теперь доступны в приложении «Параметры» и распределены по разным секциям. Например, внешний вид указателя, его след, тень, отображение действий можно настроить в секции «Специальные возможности».

В целом журналисты Windows Latest положительно оценивают изменения, отмечая, что операционная система становится более лаконичной, но видят проблему в распределении настроек по разным секциям. Удобнее настраивать мышь, переключаясь по вкладкам в старом окне настроек панели управления, чем искать настройки в нескольких разделах.

Возможно, в Microsoft упорядочат настройки более удобным способом перед внедрением изменений в релизные версии Windows 11. На данный момент неизвестно, когда это произойдёт.

#microsoft #windows 11
Источник: windowslatest.com
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