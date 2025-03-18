На текущий момент поставки нестабильны.

Представители бренда YESTON отметили, что ожидают нормализации поставок после апреля, говоря о видеокартах AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, сообщает VideoCardz со ссылкой на публикацию @YestonOfficial в социальной сети X (заблокирована в РФ). На данный момент поставки нестабильны, однако модели видеокарт от YESTON должны появляться в продаже еженедельно.

AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении 樱瞳水着 Atlantis OC. Источник изображения: YESTON

Данная информация будет полезна для тех, кто планирует приобрести видеокарту AMD из новой серии Radeon RX 9070, ожидает стабилизации на рынке. Хотя специалисты признали ситуацию с доступностью новых видеокарт AMD на старте продаж более благоприятной, чем в случае с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50, из-за высокого спроса запасы быстро иссякли: модели по рекомендованной цене найти очень сложно, средняя цена взлетела выше 700 долларов США, — пишет VideoCardz. При этом рекомендованная цена RX 9070 составляет 549 долларов США, а RX 9070 XT — 599 долларов США.

Накануне появилась неофициальная информация о системе распределения поставок AMD между партнёрами, которые делятся на две категории: основные и неосновные. YESTON якобы относится ко второй категории. Основные партнёры компании ожидаемо получают больше графических процессоров для производства видеокарт, а неосновные меньше. Можно предположить, что в случае с основными партнёрами AMD проблем с поставками либо нет, либо они разрешатся раньше. В числе основных партнёров AMD в Китае инсайдеры упоминали компании ASUS, XFX, PowerColor, Sapphire и Vastarmor.

Ранее представители компании AMD назвали спрос на видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT беспрецедентным: «AMD не привыкла продавать так много видеокарт». Новинки получили положительные оценки со стороны рецензентов, так, в TechPowerUp назвали RX 9070 XT лучшим вариантом в сегменте при рекомендованной цене 600 долларов США, отметили значительные улучшения в трассировке лучей, а также похвалили новую технологию масштабирования AMD FSR 4.