В APU интегрирована графика Radeon 8060S (40 вычислительных блоков)

Китайская компания GMKtec показала на мероприятии AMD ADVANCING AI в Пекине новый высокопроизводительный мини-ПК под названием EVO-X2, основанный на базе APU AMD Ryzen AI Max+ 395, сообщает VideoCardz со ссылкой на публикацию компании в социальной сети Weibo.

Источник изображений: GMKtec, Weibo; VideoCardz (отредактировано)

GMKtec EVO-X2 крупнее своего предшественника EVO-X1, который придерживался формата 4 на 4 дюйма, как и мини-ПК Intel NUC. Тем не менее, новый компьютер и гораздо производительнее. AMD Ryzen AI Max+ 395 объединяет 16 ядер Zen 5 с поддержкой многопоточности Simultaneous Multithreading (SMT), интегрированную графику Radeon 8060S (40 вычислительных блоков RDNA 3.5) и нейронный сопроцессор XDNA 2 с теоретической производительностью 50 триллионов операций в секунду, что отвечает требованиям программы Microsoft Copilot+ PC. Совокупная производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), достигает 126 триллионов операций в секунду.

Источник изображения: AMD, Wccftech

AMD уделяет большое внимание возможностям APU серии Ryzen AI Max 300 для ИИ. Если верить компании, APU действительно отлично справляются с различными задачами, включая запуск больших языковых моделей. Дополнительное преимущество достигается в случае установки большого объёма оперативной памяти, так, AMD Ryzen AI Max+ 395 со 128 ГБ LPDDR5x опережает настольный ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ, когда у последней не хватает видеопамяти для размещения всей модели, впрочем, даже когда видеопамяти хватает, относительная производительность AI Max+ 395 находится на впечатляющем уровне, отметили в Wccftech.

На опубликованных фотографиях мини-ПК авторы VideoCardz разглядели порты Thunderbolt с обеих сторон, видеовыходы HDMI и DisplayPort, как минимум, три разъёма USB Type-A сзади и разъём Ethernet для подключения к проводной Сети, два USB Type-A спереди. Также есть два аудио-разъёма и встроенный карт-ридер.

На момент написания дополнительные технические подробности о компьютере неизвестны, также неизвестна цена и дата выхода.