В этом выпуске реализованы значительные улучшения и усовершенствованный пользовательский интерфейс.

Состоялся долгожданный релиз открытого графического редактора GIMP 3.0: улучшен интерфейс, система управления цветом и многие другие возможности программы, что укрепляет её позиции в качестве продвинутой и бесплатной альтернативы коммерческим редакторам изображений, сообщает 9to5linux.

Интерфейс программы был переработан с использованием библиотеки GTK3, в частности, появились такие возможности, как навигация по вкладкам с помощью колеса мыши, закрепляемые диалоговые окна. Дизайн приложения обновили, включая стартовый экран и логотип, иконки были улучшены для дисплеев с высокой плотностью пикселей.

Сообщается о значительных улучшениях в системе управления цветом, поддержке слоёв в файлах TIFF, изображений формата BMP с глубиной цвета 64 бита на пиксель, файлов PSD Lab и изображений формата DDS со сжатием BC7, поддержка CMYK, форматов PSB и JPEG-XL, улучшения возможностей «неразрушающего редактирования» и т.д. Для разработчиков расширений и скриптов предусмотрен API, который позволит портировать на новую версию графического редактора разработки, сделанные для GIMP 2.10.

На момент написания на сайте GIMP ещё не опубликованы ссылки на загрузку GIMP 3.0, однако авторы ресурса 9to5linux обнаружили, что на официальном сервере уже опубликован универсальный пакет AppImage для Linux. Также доступен tar-архив с исходным кодом графического редактора.