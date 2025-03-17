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Moleculo
Внедрение CPU Intel Panther Lake начнётся в этом году, устройства появятся в начале следующего
После масштабной презентации новинок на CES 2026.

На одном из недавних мероприятий в Китае представители Intel рассказали о дальнейших планах компании, в частности, стало известно, что потребительские процессоры семейства Panther Lake планируется выпустить в первом квартале 2026 года, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогеров и инсайдеров: @SquashBionic и @meng59739449 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Ожидалось, что процессоры Panther Lake выпустят в этом году. Это тоже верно, поскольку программа EEP (Early Enablement Program) запланирована на вторую половину 2025 года — ограниченные партии процессоров начнут поставлять производителям устройств. Тем не менее, в продаже устройства стоит ожидать только по наступлению следующего года, скорее всего, они появятся уже в январе, после того, как будут представлены на выставке CES 2026.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

Инсайдеры отрасли отмечают, что график запуска процессоров семейства Panther Lake будет похож на график запуска процессоров Lunar Lake. Продукты с процессорами Lunar Lake были широко представлены на выставке CES 2025, хотя официально были представлены на 3 месяца раньше. Выставка потребительской электроники CES — это то мероприятие, где большинство производителей ноутбуков, как правило, привлекают внимание к очередному годовому циклу обновления своих продуктов — процессорам Panther Lake в данном случае должна быть уделена значительная часть внимания.

Процессоры Intel Panther Lake не являются прямыми преемниками Lunar Lake, напоминают в VideoCardz. В Intel подтвердили, что конструкция со встроенной оперативной памятью Memory-on-Package (MoP), используемая в Lunar Lake, не будет использоваться в следующих процессорах: Panther и Nova Lake. В частности, конструкция MoP позволила улучшить энергоэффективность процессоров Lunar Lake.

Запуск процессоров Intel Lunar Lake в VideoCardz называют успешным. В частности, процессоры привлекли внимание производителей портативных игровых компьютеров благодаря своей энергоэффективности и производительности интегрированной графики Battlemage (Xe2). С Lunar Lake компания Intel нацеливалась на сегмент премиальных, тонких и лёгких устройств с искусственным интеллектом, в случае с Panther Lake в VideoCardz ожидают фокус на более доступных устройствах, включая серию H для игровых ноутбуков.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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