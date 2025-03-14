Теперь он не должен царапать видеокарты.

Похоже, компания ASUS изменила в новых материнских платах конструкцию механизма быстрого извлечения видеокарт Q-Release Slim, чтобы устранить ранее выявленный недостаток: при извлечении видеокарты механизм мог оставить царапины на текстолите в области коннектора PCIe, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Uniko’s Hardware. ASUS не делала никаких официальных заявлений об этом изменении, его заметили на новых материнских платах ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX.

В системе быстрого извлечения видеокарт Q-Release Slim не предусмотрена специальная кнопка для разблокировки слота PCIe, вместо этого видеокарту необходимо определённым образом сдвинуть и потянуть вверх, взявшись ближе к кронштейну с видеовыходами. В некоторых случаях это оказалось не так легко, как задумывалось, кроме того, некоторые пользователи обратили внимание, что после извлечения видеокарты на текстолите в области коннектора PCIe остаются царапины. На работоспособность видеокарты это не влияет. В ответ на жалобы представители подразделения компании ASUS в Китае сообщили, что конструкция механизма будет пересмотрена.

ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX, новая ревизия слева, старая справа.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

Проблема, судя по всему, была в поперечном сегменте металлического усиления слота PCIe, который контактировал с текстолитом при изъятии видеокарты, оставляя следы. В новой версии Q-Release Slim эта металлическая часть отсутствует.