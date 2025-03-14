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Moleculo
Innogrit Technology представила новый контроллер IG5222 для быстрых накопителей PCIe 4.0 x4 без DRAM
Поддерживает TLC и QLC память общим объёмом до 8 ТБ.

Компания Innogrit Technology представила новейший контроллер для твердотельных накопителей IG5222 на выставке MemoryS 2025, сообщает ITHome. Этот контроллер поддерживает интерфейс PCIe 4.0 x4 и в первую очередь предназначен для создания быстрых потребительских накопителей без DRAM буфера.

Источник изображения: InnoGrit, ITHome

По сравнению с предыдущими решениями компании удалось улучшить производительность и снизить энергопотребление. Заявлены максимальные скорости последовательного чтения и записи 7400 МБ/с и 6800 МБ/с соответственно, а производительность на случайных операциях достигает 1200 тыс IOPS.

Источник изображения: InnoGrit, ITHome

Контроллер Innogrit IG5222 соответствует спецификации NVMe 2.0, поддерживает фирменную технологию коррекции ошибок третьего поколения 4K LDPC ECC, технологии DLRM и DOE, чипы флэш-памяти TLC и QLC общим объёмом до 8 ТБ.

Инженерный образец твердотельного накопителя с контроллером Innogrit IG5222 и чипами памяти YMTC X4 продемонстрировал в бенчмарках CrystalDiskMark заявленные показатели: скорость последовательного чтения достигла 7461 МБ/с, а последовательной записи — 6782 МБ/с.

#ssd #твердотельные накопители #innogrit
Источник: ithome.com
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