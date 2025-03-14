В числе прочих особенностей AMD Ryzen AI 9 HX 370 и заменяемая память.

Aoostar выпустит в середине марта новый необычный мини-ПК G-Flip 370 с одним из новейших APU от компании AMD и возможностью замены оперативной памяти, сообщает VideoCardz. Но главной особенностью новинки является встроенный дисплей диагональю 5 дюймов с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Дисплей крепится к корпусу с помощью петель и может наклоняться.

Источник изображения: Aoostar, VideoCardz

Вряд ли на таком небольшом дисплее будет комфортно работать, но применение ему найти можно, в частности, дисплей можно использовать для мониторинга системных показателей, уведомлений, да и как второстепенный дисплей для фонового просмотра видео он подойдёт. Кроме того, дисплей можно использовать для консольных приложений, последнее особенно пригодится, если из мини-ПК планируется сделать сервер.

Что касается характеристик, в основе мини-ПК планируется использовать AMD Ryzen AI 9 HX 370. Это APU, сочетающий 12 ядер (Zen 5 и Zen 5c), интегрированную графику Radeon 890M (16 вычислительных блоков RDNA 3.5) и производительный нейронный блок NPU. В большинстве мини-ПК с Ryzen AI 9 HX 370 оперативная память распаяна, но не в Aoostar G-Flip 370 — память можно заменять. В числе прочего: испарительная камера и вентилятор в системе охлаждения, два слота M.2 с поддержкой PCIe 4.0, два порта проводной Сети Ethernet.