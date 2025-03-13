Даже с учётом отключения изоляции ядра VBS.

Ранее на этой неделе AMD выпустила Ryzen 9 9950X3D — новый флагманский процессор с шестнадцатью ядрами Zen 5 и 3D V-Cache, который отлично подойдёт как для игр, так и для решения рабочих задач. AMD также выпустила новые драйвера для чипсета с несколькими важными обновлениями. Одно из этих обновлений делает необязательной переустановку Windows после замены процессора, другое — исправляет проблемы с безопасностью на основе виртуализации (Virutalization-based Security, VBS) в операционной системе Windows 10.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Интересно, что в документации AMD рекомендовала рецензентам провести тестирование Ryzen 9 9950X3D с включённой изоляцией ядра VBS, несмотря на потенциальное снижение производительности, сообщает Neowin. Ранее блогеры и рецензенты неоднократно обращали внимание на снижение производительности в играх при активации VBS, похоже, с тех пор ничего не поменялось, игровая производительность на системах с Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 7 9800X3D снижается при активной изоляции ядра, и даже без изоляции ядра производительность на Windows 11 ниже, по сравнению с Windows 10, что было продемонстрировано в тесте YouTube блогера Tech YES City.

Источник изображения: Tech YES City, YouTube

Источник изображения: Tech YES City, YouTube

Тестирование показало, что включение изоляции ядра в Windows 11 снижает производительность в Fortnite на 7,5%. Если сравнивать Windows 11 и 10, обе без изоляции ядра, в «десятке» производительность выше на 9,2%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других играх, включая Kingdom Come Deliverance 2, но не в такой степени, как в Fortnite.

Иными словами, включение изоляции ядра по-прежнему влияет на производительность в играх. Хотя Microsoft рекомендует включить эту технологию защиты, рассматривая её, как одну из основных причин для перехода с Windows 10 на 11, специалисты не считают включение VBS оптимальным шагом для игрового ПК.