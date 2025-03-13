Вероятно, обновление будет сосредоточено на встроенном NPU.

По информации китайского блогера Golden Pig Upgrade, компания Intel всё же планирует выпустить обновлённые процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК и ноутбуков, сообщает VideoCardz. В последнем случае речь идёт о серии HX, т.е. по сути тех же настольных процессорах, но в корпусе BGA. Подробностей об обновлении нет, однако блогер намекает на улучшения в области искусственного интеллекта. Ранее ходили слухи, что процессоры обновлённой линейки получат новый чиплет SOC с более производительным нейронным блоком.

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Официально компания Intel не комментировала возможность выхода ещё одной серии процессоров для платформы LGA 1851. Если обновление и выпустят, вряд ли его можно будет назвать существенным, считают специалисты, количество ядер, скорее всего, не изменится, а новый блок NPU и потенциально более высокие частоты вряд ли окажут существенное влияние на общую производительность. Так или иначе, обновление продлит активный жизненный цикл платформы, что определённо является положительным моментом.

Процессоры Intel Arrow Lake Refresh могут представить в рамках серии Core (Ultra) 300. Ожидается, что в этой же серии Intel выпустит для ноутбуков процессоры семейства Panther Lake. Это будут менее мощные, но более современные решения с новыми архитектурами ядер и интегрированной графики, а также новым NPU.