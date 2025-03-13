В стартовую линейку войдут три модели.

Компания Sapphire, хорошо известная как партнёр AMD по производству видеокарт, выпустит серию мини-ПК Sapphire Edge AI с новейшими процессорами AMD, сообщает VideoCardz со ссылкой на ComputerBase. Образцы компьютеров были представлены на выставке Embedded World, все новинки отличаются золотисто-чёрным цветовым оформлением, компактностью (размеры 117×111×30 мм) и продуманной конструкцией, которая позволяет без инструментов осуществлять установку или замену оперативной памяти и твердотельного накопителя.

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На текущий момент в серии планируется выпустить три мини-ПК с разными процессорами AMD. Флагманский вариант основан на 12-ядерном AMD Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированной графикой Radeon 890M, варианты более низкого уровня оснащены Ryzen AI 7 350 и Ryzen AI 5 340. Номер в наименовании мини-ПК совпадает с номером в наименовании используемого процессора: Sapphire Edge AI 370, 350 и 340 соответственно.

Источник изображения: ComputerBase

Во все перечисленные процессоры интегрирован производительный нейронный блок NPU для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Устройства нацелены на энтузиастов, интересующихся технологиями ИИ, создателей контента, прочих профессионалов и любителей игр — интегрированная графика перечисленных APU позволит запускать даже многие современные игры с приемлемой производительностью при невысоких настройках графики.

Источник изображения: VideoCardz

Мини-ПК оснащены оперативной памятью DDR5 формата SO-DIMM, 16 или 32 ГБ в зависимости от модели, твердотельным накопителем M.2 PCIe ёмкостью 1 ТБ. Каждая система оснащается модулем беспроводной связи с WiFi и Bluetooth (версии не уточняются), 2,5-гигабитным адаптером проводной сети Ethernet, в числе портов ввода-вывода присутствуют пара HDMI 2.1, пара USB 4.0 Type-C.

Информации о ценах о сроках начала продаж пока нет. Подробности можно ожидать в ближайшие недели.