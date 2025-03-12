С помощью фирменного ПО можно настроить мониторинг температуры процессора, видеокарты, скорости вращения вентиляторов.

ENERMAX представила двухбашенные процессорные кулеры ETS-TD60 со встроенным дисплеем для отображения различных системных показателей, сообщает Cowcotland. Авторы ресурса отмечают, что на рынке становится всё больше доступных двухбашенных кулеров и встроенными возможностями мониторинга, так, рассматриваемый вариант ожидается в продаже по цене 40…55 долларов США, в зависимости от наличия подсветки у комплектных вентиляторов.

Источник изображения: Enermax

Конструкция кулера включает шесть 6-миллиметровых композитных тепловых трубок, тепло к которым отводится через медное никелированное основание. По данным производителя, кулер может отвести до 280 Вт тепла. Важную роль в достижении такой производительности играют два 120-мм вентилятора, каждый из которых может подавать до 69,63 кубических футов (CFM) воздуха в минуту при давлении до 1,39 мм вод ст. Максимальная скорость вращения вентиляторов 1600 об/мин.

Источник изображения: Enermax

Дисплей для мониторинга системных показателей расположен на фронтальной башне. С помощью фирменного ПО можно настроить мониторинг температуры процессора, видеокарты, скорости вращения вентиляторов.

Источник изображения: Enermax

Высота кулера с установленными вентиляторами составляет 159 мм. В комплект входит крепёж для установки на материнские платы Intel с сокетом LGA 1851, 1700, 115x и 1200, AMD AM5 и AM4, а также термопаста Dow Corning TC-5888.