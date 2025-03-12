Суммарный объём от 48 до 192 ГБ.

В новом обновлении ассортимента оперативной памяти DDR5 от G.SKILL представлены комплекты с низкой задержкой и профилями AMD EXPO, сообщает Guru3D.

Источник изображения: G.SKILL

Комплект DDR5-8000 (CL36) с таймингами 34-48-48-127 в двухканальной конфигурации 2×24 ГБ предназначен для систем, где важны высокие рабочие частоты. С другой стороны, комплект DDR5-6000 (CL28) с таймингами 28-36-36-96 в конфигурации 4×48 ГБ — отличный выбор при повышенных требованиях к объёму памяти, например, для работы с искусственным интеллектом или создания мультимедиа контента. Комплект DDR5-6000 (CL26) 2×24 ГБ настроен на работу при ещё более низких таймингах 26-39-39-96, обеспечивая высокую пропускную способность при минимальной задержке, что важно для быстрой обработки данных.

Источник изображения: G.SKILL

Источник изображения: G.SKILL

Источник изображения: G.SKILL

Новые комплекты были тщательно протестированы: комплект DDR5-8000 (CL36) на системе с материнской платой ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO и процессором AMD Ryzen 9 9900X; комплекты DDR5-6000 (CL28/CL26) с материнской платой MSI MPG X870E CARBON WIFI и процессором Ryzen 7 9800X3D.

Продолжая расширять ассортимент оперативной памяти DDR5, G.SKILL стремился охватить как можно более широкий спектр потребностей пользователей: высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект, создание контента, игры, — компания предлагает комплекты, разработанные для удовлетворения любых потребностей.

Новые комплекты появятся в продаже в апреле и будут доступны в сериях Trident Z5 Royal Neo, Trident Z5 Neo RGB и Ripjaws M5 Neo RGB.