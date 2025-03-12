А андервольт с повышением лимитов позволяет опередить NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.

AMD Radeon RX 9070 отлично работает на пониженном напряжении без потери производительности: заметно снижается энергопотребления, температуры и шум от вентиляторов системы охлаждения, — сообщает club386 со ссылкой на результаты тестирования YouTube блогера Alva Jonathan.

Источник изображения: ASRock

Блогер тестировал вариант видеокарты в исполнении Steel Legend от компании ASRock. В Cyberpunk 2077 видеокарта сохранила 93% своей изначальной производительности при 30-процентном снижении лимита мощности и снижении напряжения на 100 мВ. Из коробки частота графического процессора видеокарты повышалась до 2,6 ГГц при энергопотреблении 244 Вт, после выполнения описанных операций данные показатели снизились до 2,4 ГГц и 171 Вт. Производительность лишь немного снизилась, с 54 до 50 кадров в секунду, при этом карта сохранила преимущество над NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

Есть и другой путь: снижение напряжения без уменьшения лимитов мощности или даже с их повышением. В этом случае видеокарта будет работать на более высоких частотах. Блогер снизил напряжение на 50 мВ и увеличил лимит мощности на 10%, что привело к повышению тактовых частот до 2,8 ГГц, а частоты кадров до 58 кадров в секунду. Дальнейшее снижение напряжения на 125 мВ позволило достичь частот 3 ГГц и частоты кадров 60 кадров в секунду.

Источник изображения: Alva Jonathan, YouTube

С разгоном AMD Radeon RX 9070 смогла обойти NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, да и до RX 9070 XT рукой подать — пара-тройка FPS. Тестирование проводилось в 4K разрешении на настройках графики «Ультра».

В club386 отмечают, что предпочли бы снижение энергопотребления и температур более высокой производительности. Это также позволит снизить шум до минимума и потенциально продлить срок службы видеокарты. «В целом, чем выше вы поднимаете частоты, тем хуже становится масштабирование мощности», — отметили авторы ресурса.

Ранее возможности андервольта AMD Radeon RX 9070 XT впечатлили YouTube блогера Der8auer. Специалисту удалось добиться повышения пиковых частот графического процессора выше отметки 3,3 ГГц после снижения напряжения на 200 мВ и увеличения лимита мощности до 360 Вт. В таком режиме видеокарта опередила NVIDIA GeForce RTX 5080 в Cyberpunk 2077 без трассировки лучей.