Оповещения появляются, если пользователь не настроил восстановление по номеру телефона или с помощью резервной почты.

В Windows 11 могут появиться уведомления о необходимости привязать к учётной записи Microsoft номер телефона и резервный адрес электронной почты, сообщает Windows Latest. Это необходимо для возможности восстановления учётной записи в случае потери доступа. Учитывая, какое количество сервисов с привязано к аккаунту Microsoft и какое количество информации синхрозириуется с аккаунтом, невозможность восстановления может иметь крайне негативные последствия для владельца аккаунта.

Уведомление в меню «Пуск». источник изображения: Windows Latest (отредактировано)

В Microsoft тестируют всплывающие уведомления при входе в Windows 11, в меню «Пуск», а также в приложении «Параметры» в тестовых сборках версии 26120.3380 (обновление KB5053660) на каналах Dev и Beta. В документации сообщается, что всплывающие окна будут появляться, когда Microsoft обнаружит отсутствие в учётной записи дополнительного адреса электронной почты или номера телефона для восстановления: «Добавление этих подтверждений учётной записи поможет вам восстановить свою учётную запись Microsoft, если вы когда-нибудь забудете свой пароль или по какой-либо причине окажетесь заблокированы».

Существующие опции для уведомлений должны влиять и на новые всплывающие окна, но, похоже, полностью их отключить не удастся. По крайне мере, баннер в приложении «Параметры» продолжает периодически появляться, пока методы восстановления не будут настроены.

Когда нововведение появится в стабильной версии Windows 11, не уточняется.