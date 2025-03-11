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Moleculo
Xbox может представить игровой КПК к концу 2025 года, а к 2027 выпустить преемника Xbox Series X
Похоже, при этом новая более мощная консоль не считается консолью следующего поколения.

Microsoft планирует в партнёрстве с неназванным OEM-производителем выпустить к концу 2025 года портативный игровой компьютер Xbox, а к 2027 году полноценную игровую консоль-преемника Xbox Series X, сообщает Windows Central со ссылкой на свои источники.

Источник изображения: Mika Baumeister, Unsplash

Дизайн код первого игрового КПК Microsoft под кодовым названием Keenan будет соответствовать другим устройствам Xbox. Подробности об аппаратном и программном обеспечении неизвестны, однако журналисты Windows Central уверены, что КПК будет работать под управлением полноценной операционной системы Windows. Это позволит полноценно использовать экосистему приложений Microsoft, а также беспрепятственно устанавливать сторонние приложения, такие как Steam.

Кроме этого, специалисты считают, что это поможет Microsoft адаптировать Windows для портативных устройств, в т.ч. оптимизировать управление с помощью контроллера и улучшить возможности ОС для игр, такие как игровая панель и виджеты Game Bar. Успех Microsoft в данном направлении поможет сократить зависимость сторонних игровых КПК под управлением Windows от «раздутого» фирменного программного обеспечения, считают в Windows Central. Благодаря Xbox Series S у Microsoft уже есть большое количество игр, которые оптимизированы для работы на слабом оборудовании и с меньшими усилиями могут быть адаптированы для работы на игровых КПК.

Технических подробностей о преемнике Xbox Series X нет. В Windows Central говорят о сближении программного обеспечения консолей Xbox и операционной системы Windows, чтобы сократить объём работы при портировании игр с ПК на консоли и наоборот. Ранее ключевые лица игрового подразделения Xbox говорили о создании специальной проектной группы для улучшения обратной и прямой совместимости игр, а также намекали на желание поддерживать работу сторонних платформ на консолях Xbox, таких как Epic Games Store, Steam и т.д.

Более производительная версия Xbox Series X не рассматривается как консоль следующего поколения, скорее, как промежуточное решение, которое позволит разработчикам заблаговременно начать адаптацию существующих игр под новые возможности консолей следующего поколения. В Windows Central подчёркивают, что планы Microsoft могут измениться.

#microsoft #игры #xbox #игровые консоли
Источник: windowscentral.com
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