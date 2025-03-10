Флагманы нового поколения могут предложить до 24 ядер и до 96 МБ кэш-памяти L3 без 3D V-Cache.

Будущим настольным процессорам AMD Zen 6 семейства Medusa Ridge приписывают новые чиплеты с большим количеством ядер и большим кэшем, сообщают Tom’s Hardware и Wccftech со ссылкой на инсайдера zhangzhonghao китайского форума ChipHell и YouTube канал Moore’s Law Is Dead.

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Утверждается, что AMD разрабатывает 12-ядерные кристаллы CCD (Core Complex Die) с ядрами Zen 6, а также 32-ядерные кристаллы с более плотными ядрами Zen 6c. В первом случае ожидается до 48 МБ кэш-памяти 3-го уровня, во втором — до 128 МБ. Если компания будет использовать только Zen 6 кристаллы в будущих настольных процессорах, то возможны конфигурации с количеством ядер до 24 и объёмом кэш-памяти 3-го уровня до 96 МБ. Если это правда, AMD не жертвует объёмом кэш-памяти для увеличения количества ядер, как и в Zen 5 процессорах на каждое ядро приходится 4 МБ кэша 3-го уровня, пишет Tom’s Hardware.

По информации Moore’s Law Is Dead, в будущих APU Medusa Point компания AMD продолжит отходить от монолитных чипов к многокристальным решениям. Как ожидается, один из будущих APU будет состоять из 12-ядерного кристалла Zen 6 площадью около 75 кв. мм и кристалла ввода-вывода площадью около 200 кв. мм, который будет включать 8 вычислительных блоков интегрированной графики, 128-битный контроллер памяти и большой нейронный сопроцессор. В настольных процессорах будет использоваться меньший кристалл ввода-вывода площадью около 155 кв. мм, меньший размер обусловлен менее производительной интегрированной графикой. Инсайдер не исключает, что будущие настольные процессоры AMD получат NPU.