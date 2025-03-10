А вот с классическим разгоном есть проблемы.

Видеокарты AMD Radeon RX серии 9070 могут обладать хорошим потенциалом для так называемого «андервольта», сообщает VideoCardz со ссылкой на новое YouTube видео от известного оверклокера под псевдонимом Der8auer. По крайней мере, премиальное исполнение RX 9070 XT Red Devil от компании PowerColor приятно удивило специалиста: видеокарта оснащена производительной системой охлаждения и очень тихая, а при снижении рабочего напряжения и повышении лимитов мощности частоты графического процессора могут повышаться до 3,4 ГГц. Небольшая настройка позволила опередить NVIDIA GeForce RTX 5080 в бенчмарке Cyberpunk 2077 в 4K разрешении без трассировки лучей.

Источник изображения: PowerColor

Исследование потенциала RX 9070 XT в исполнении PowerColor Red Devil специалист начал с настройки скорости вращения вентиляторов. Скорость была зафиксирована на отметке 49%, когда шум от системы охлаждения остаётся на достаточно низком уровне. Затем лимит мощности был повышен до 360 Вт, а напряжение снижено на 200 мВ, что позволило добиться повышения частот до 3,4 ГГц в бенчмарке 3DMark Time Spy. Однако данная настройка не была стабильна во всех приложениях. В конечном итоге удалось добиться стабильной работы при снижении напряжения на 170 мВ, при этом не потеряв значительно в пиковых частотах — во время тестов они достигали 3,37 ГГц.

Источник изображения: Der8auer EN, YouTube

В таком режиме RX 9070 XT опередила RTX 5080 не только в бенчмарке Cyberpunk 2077, но и в 3DMark Time Spy Extreme. Стоит отметить, что RTX 5080 отлично разгоняется, судя по первым обзорам видеокарты, благодаря чему можно рассчитывать на прирост производительности 10% и даже выше. Однако RX 9070 XT в исполнении Red Devil за рубежом стоит 800 долларов США, а рекомендованная цена RTX 5080 — 999 долларов США. При этом видеокарты NVIDIA по рекомендованной цене найти очень сложно.





В случае с классическим разгоном Der8auer отметил различные проблемы, из-за которых видеокарта не откликается на ручное повышение частот. AMD предстоит внести правки в своё программное обеспечение.