Продолжается борьба с чёрными экранами на видеокартах GeForce RTX 50 серии.

NVIDIA выпустила срочное обновление драйвера GeForce Hotfix версии 572.75, основанное на драйвере Game Ready версии 572.70. Обновление направлено на решение двух проблем с видеокартами GeForce RTX 50 серии: первая связана со снижением рабочих частот при разгоне, а вторая — с ошибками, из-за которых пропадает изображение.

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В примечаниях к срочному обновлению указано, что оно исправляет проблему при разгоне видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080, из-за которой видеокарты могли не достигать пиковых частот после перезагрузки. Что касается «чёрных экранов», компания продолжает исправлять приводящие к этому проблемы для всей серии видеокарт GeForce RTX 50. С момента выхода первых драйверов Game Ready 572 компания NVIDIA это уже не первое срочное исправление для устранения проблем с чёрными экранами и прочими ошибками.

В VideoCardz напоминают, что срочные обновления драйверов проходят ограниченное тестирование и не получают WHQL сертификат, поэтому устанавливать их рекомендуется только в том случае, если наблюдаются проблемы, исправляемые этим срочным обновлением. В ином случае, лучше дождаться следующего стабильного выпуска драйверов, в которые данные исправления будут интегрированы.

Драйвер GeForce Game Ready версии 572.70 выпустили 5 марта. В этом выпуске добавили поддержку видеокарты GeForce RTX 5070, поддержку многопользовательской игры FragPunk и улучшенной версии Grand Theft Auto 5 Enhanced. Также обновление содержало исправления для решения проблем с чёрными экранами на дисплеях, подключённых по DisplayPort.