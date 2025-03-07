Совместный проект в области машинного обучения Amethyst был анонсирован Sony в конце 2024 года.

Разработка AMD FSR 4, новейшей версии технологии масштабирования AMD, велась совместно с компанией Sony. Об этом представители AMD сообщили на официальной странице компании в социально сети X (заблокирована в РФ), добавив, что это только начало: «FSR 4 выглядит фантастически! Мы в восторге от совместной разработки моделей апскейлера AMD FSR 4 с Sony Interactive Entertainment. Это только начало. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, что будет дальше!».

Источник изображения: AMD, Wccftech

Совместный проект в области машинного обучения Amethyst был анонсирован Sony в конце 2024 года, напоминают журналисты ресурса Wccftech, которые успели обсудить данное событие с системным архитектором игровых консолей PlayStation 5 Марком Черни (). Специалист пояснил, что компании стремимся к совместной разработке новых производительных архитектур и стратегий обучения ИИ, которые можно адаптировать для различных комбинаций оборудования и сценариев: консолей и телевизоров, компьютеров и мониторов и т.п.

По мнению специалистов AMD FSR 4 является масштабным обновлением. Первая версия FSR была просто пространственным апскейлером, в FSR 2 переключились на временной апскейлер. Однако ни одна из этих реализаций не могла работать так же хорошо, как реализация на базе ИИ, что теперь доказано с появлением FSR 4 — технология значительно лучше FSR 3. Компромисс заключается в том, что AMD пришлось ограничить совместимость FSR 4 новой серией видеокарт Radeon RX 9000, как это сделала NVIDIA с DLSS и своей серией GeForce RTX.

AMD определённо заслуживает похвалы за её усилия догнать NVIDIA. Хотя DLSS 4 с моделями трансформер остаётся в лидерах по качеству масштабирования, AMD значительно сократила отставание с выпуском FSR 4, что было далеко не лёгкой задачей. Возросшая конкуренция в этой области, несомненно, подтолкнёт NVIDIA к дальнейшим улучшениям, что в конечном итоге принесёт пользу всем пользователям, пишет Wccftech.