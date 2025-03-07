Выпустят новинки, скорее всего, в апреле.

По слухам, NVIDIA анонсирует видеокарты GeForce RTX серии 5060 в ближайшие 10 дней, предположительно, анонс может состояться 13 марта, сообщает VideoCardz. При этом в продаже новинки ожидают не ранее чем через месяц, т.е. не ранее середины апреля. Не уточняется, появятся ли все возможные варианты одновременно или их будут выпускать по очереди.

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На момент написания неизвестны точные характеристики игровых видеокарт NVIDIA Blackwell класса 60, как и официальная номенклатура моделей. Скорее всего, компания представит три видеокарты: базовую версию RTX 5060 на 8 ГБ, а также две RTX 5060 Ti с разным объёмом видеопамяти — 8 и 16 ГБ. Как и старшие видеокарты, эти новинки должны оснащаться GDDR7 памятью, шина будет урезана до 128 бит. Лимит энергопотребления видеокарт может быть установлен на уровне 180 Вт.

Как ожидается, AMD должна представить видеокарты Radeon RX серии 9060 во втором квартале. Компания может выпустить базовую RX 9060, а также две RX 9060 XT с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ.